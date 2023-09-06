«أبو الغيط»: توافق عربي على أهمية مراقبة الموقف الدولي تجاه فلسطين

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ المجموعة العربية توافقت على أهمية متابعة أداء الدول الأجنبية في مواقفها من القضية الفلسطينية، أي يجب ألا يقولوا إنها تقف مع أوكرانيا ولكن ضد فلسطين، لأن المواقف يجب أن تكون في سياق محدد وواضح.

وأضاف أبو الغيط، في المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، الذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأربعاء، أنّ الاجتماع التشاوري اليوم كان مفيداً للغاية، وشهد أفكاراً وأطروحات تفاعل معها الوزراء.

وتابع أن الشراكات العربية اليابانية حظيت باهتمام كبير من المجموعة العربية، وكل شراكة لها رؤية، مثل الشراكة مع الصين، الهند، اليابان، تركيا، روسيا، حيث جرى التوافق على وجوب وضع خطوط إرشادية ومحددة في كيفية التفاعل مع هذه الشراكات.