أحمد أبو الغيط: يمكن لأوروبا استبدال الغاز الروسي بكهرباء شمال أفريقيا  

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن بعض كتاب الرأي يختلط عليهم الأمر ما بين النظام والوضع الدولي، فالنظام الدولي مستمر وباقٍ معنا طالما لا توجد هناك أي مواجهة مسلحة، وهو النظام الذي وضع عام 1945، لافتا إلى أن الوضع الدولي يختلف تماما عن النظام؛ فهناك قوة عظمى تظهر وأخرى تضعف وتختفي، «شوفنا قبل كده تحلل الاتحاد السوفيتي وانقسامه وده نموذج واضح جدا».

أبو الغيط يحذر من نشاط داعش في أفريقيا

وحذر أبو الغيط، في تصريحات تليفزيونية، من قيام تنظيم داعش الإرهابي بأي نشاط نوعي غرب قارة أفريقيا نتيجة لعوامل الجفاف والصراعات الراهنة، مضيفا: «أعتقد أن روسيا ودول الغرب لن يسمحوا بخروج الغلال من البحر الأسود وهو ما يهدد أفريقيا بنقص القمح والمواد الغذائية، وأن الحل في الأزمة الروسية الأوكرانية هو الاعتماد على النفس بالنسبة لباقي الدول».

الأوضاع العالمية صعبة

وأشار أبو الغيط إلى أن الأوضاع الحالية صعبة، وهناك العديد من الأفكار المطروحة لمناقشة أزمة الغذاء العالمية، ولكن ربما تسوء الأمور عن الوضع الحالي وتنتقل لما هو أسوأ بشأن أزمة الغذاء، مضيفا أن ميزانيات الحكومات أصبحت تواجه أزمة شراء الأغذية بأسعار مرتفعة وسط ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وكذلك تأثيراتها على سلوكيات المستهلك في مختلف الدول، لافتا إلى أن هناك 30 مليون فدان في دولة السودان تتم زراعتها بواسطة مياه الأمطار، ولا بد من بحث تنظيم صادرات الأقماح المتاحة في السودان التي نعتبرها مصادر بديلة للقمح الروسي.

وأكد أمين عام جامعة الدول العربية، أنه يتمنى أن تتعاون دول العالم العربي بمنتهى الحكمة والسرعة لمواجهة الأزمة الغذائية، والبحث عن سبل وحلول بديلة وفقا للإمكانيات المتاحة، مضيفا أنه من الممكن استخدام الكهرباء بديلا للغاز الروسي، وفي حال تحرك أوروبا للاستفادة من الكهرباء بشمال أفريقيا يكون أفضل، خاصة وأن دول شمال أفريقيا قادرة على إنتاج كهرباء تكفي لاحتياجات العالم وليس أوروبا فقط، ويمكن نقلها عبر البحر والمحيط.