سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة.. كم يبلغ الآن؟

يرغب قطاع كبير من المواطنين في متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم، وتحديداً عيار 21 الأكثر شيوعاً بين المواطنين داخل السوق المصرية، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 6-9-2023 في محلات الصاغة حسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية 2514 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيا 22 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية 2200 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 1886 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1467 جنيهاً للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2305 جنيهاً للشراء، وذلك دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية التعاملات المسائية 17600 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، حيث يزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.