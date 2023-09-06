استقرار سعر الذهب عالميا الآن.. اعرف الأوقية بكام؟

استقر الذهب دون مستوى 1930 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، متأثرًا بقوة الدولار، حيث أدى تزايد عدم اليقين الاقتصادي العالمي إلى تحفيز الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

وواجه المعدن أيضًا ضغوطًا هبوطية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة حيث واصل المستثمرون تقييم الاتجاه المحتمل للسياسة النقدية الأمريكية.

سعر الذهب عالميًا

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، إن أحدث مجموعة من البيانات الاقتصادية أكسبت البنك المركزي الأمريكي بعض الوقت عندما قرر ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة الإضافية للسيطرة على التضخم.

ومع ذلك، ظلت أسعار السبائك قريبة من أعلى مستوياتها خلال شهر واحد، حيث أدى تراجع التضخم وبيانات الوظائف الخفيفة في الولايات المتحدة إلى زيادة الآمال في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من تضييق السياسة النقدية هذا العام.

وتراهن الأسواق على أن البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر ويرى فرصة أكبر لعدم رفع أسعار الفائدة الإضافية هذا العام.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس 2020.

توقعات سعر الذهب

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 1962.48 دولار أمريكي للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين، من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على أن يتم تداوله عند 2033.46 دولار خلال 12 شهرًا.