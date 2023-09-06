مجلس الذهب العالمي: مصر ترفع احتياطي المعدن النفيس لديها إلى 123.9 طن

كشف تقرير لمجلس الذهب العالمي عن ارتفاع احتياطي مصر من الذهب، بمقدار 0.2 طن، منذ بداية عام 2023 حتى نهاية مايو الماضي، ليصل إجمالي احتياطي لديها 125.9 طن تقريباً.

الذهب يمثل 24.4% من إجمالي الاحتياطي في مصر

وأشار التقرير أن احتياطي مصر من الذهب يمثل 24.4% من مجمل احتياطيات الدولة، موضحا أن الزيادة كانت 0.1 طن في مارس الماضي، ونفس الكمية في شهر مايو، بينما ارتفع احتياطي مصر من الذهب بمقدار 44.7 طن ذهب خلال العام الماضي.

اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن

وأكد التقرير أن مصر لجأت إلى زيادة احتياطاتها من الذهب بشكل كبير خلال عام 2023، ضمن توجه عالمي لتنويع الاحتياطيات بدلا من الاعتماد على الدولار، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.