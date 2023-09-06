اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي وولي العهد السعودي

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالات هاتفياً بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

تنسيق بين روسيا والسعودية

وبحسب فضائية «العربية» الإخبارية السعودية، فقد بحث الرئيس الروسي وولي العهد السعودي فرص تطوير العلاقات السعودية الروسية في جميع المجالات، فيما أكد ولي العهد السعودي لبوتين حرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية والتعاون مع دول «بريكس».

وأكد بوتين والأمير السعودي على أهمية مواصلة الجهود لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.