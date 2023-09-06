رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي وولي العهد السعودي

كتب:

عمرو حسني
07:36 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الرئيس الروسي وولي العهد السعودي

الرئيس الروسي وولي العهد السعودي

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالات هاتفياً بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

تنسيق بين روسيا والسعودية

وبحسب فضائية «العربية» الإخبارية السعودية، فقد بحث الرئيس الروسي وولي العهد السعودي فرص تطوير العلاقات السعودية الروسية في جميع المجالات، فيما أكد  ولي العهد السعودي لبوتين حرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية والتعاون مع دول «بريكس».

وأكد بوتين والأمير السعودي على أهمية مواصلة الجهود لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

اقرأ المزيد:

القاهرة تستضيف اجتماعات فريق العمل الثاني للجنة المصرية السعودية المشتركة

«عبدالغفار» يلتقي المرشحة السعودية لمنصب مدير «الصحة العالمية» لإقليم المتوسط

كيف اندمج نجوم أوروبا في السعودية خلال 30 يوما؟.. الزي العربي واللغة (فيديو)

بوتين يتفق مع ولي عهد السعودية على خفض إنتاج النفط لضمان استقرار السوق عالميا
بقلم عمرو حسني