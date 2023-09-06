بوتين يتفق مع ولي عهد السعودية على خفض إنتاج النفط لضمان استقرار السوق عالميا

أفاد الكرملين، اليوم الأربعاء، بأنَّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ناقشا خلال اتصال هاتفي العديد من القضايا الراهنة في الوقت الحالي والمتعلقة بتعزيز التعاون، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

خفض إنتاج النفط لضمان استقرار السوق عالميًا

وأعلنت وسائل إعلام روسية، أنَّ بوتين والأمير محمد بن سلمان أكّدا أنَّ الاتفاقات المتعلقة بخفض إنتاج النفط تجعل من الممكن ضمان استقرار السوق العالمية.

وأشاد بوتين وولي العهد السعودي بالمستوى العالي للتنسيق في «أوبك+»، متفقين على خفض إنتاج النفط يساعد في استقرار السوق، إذ ستمدد روسيا قرارها بخفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا، في حين ستمدد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

بن سلمان يعرب عن امتنانه لـ بوتين لدعمه في انضمامه لـ«بريكس»

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الكرملين:

1- أعرب ولي العهد السعودي عن امتنانه لبوتين لدعمه دعوة المملكة للانضمام إلى مجموعة «بريكس».

2- بوتين أبلغ ولي العهد السعودي بأولويات الرئاسة الروسية لدول بريكس عام 2024.

3- تمّ الإعراب عن الرضا عن تطور التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والسعودية.

4- تمّ النظر في عدد من القضايا الملحة المتعلقة بمواصلة تعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل واللوجستيات والاستثمار.

5- تمّ الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية.