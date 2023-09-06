كيف اندمج نجوم أوروبا في السعودية خلال 30 يوما؟.. الزي العربي واللغة (فيديو)

30 يومًا كانت كافية لتُظهر تأثير الدوري السعودي على نجوم أوروبا الوافدين الجدد إلى قارة آسيا عبر بوابة دوري روشن ضمن ميركاتو تاريخي غير مسبوق، ورغم أن المدة قصيرة إلا أنها بدأت تجني ثمارها بشكل لافت للأنظار.

بنزيما يعتمد الجلباب

«جلباب أبيض» كان اختيار كريم بنزيما للزي الرسمي، الذي ظهر به خلال قرعة كأس العالم للأندية، باعتباره المعتمد والتقليدي بالنسبة لمسؤولي الدوري السعودي والأندية، لكنها ليست المرة الأولى التي يتفاعل خلالها مع عادات وتقاليد السعودية.

خلال فيديو تقديمه لاعبًا جديدًا لجماهير اتحاد جدة، قرر كريم بنزيما التحدث مع مشجعي «النمور» والدوري السعودي باللغة العربية، رغم عدم إتقانها، وقال: «أنا متحمس لمقابلتكم في جدة».

رونالدو يحتفل على الطريقة السعودية

كريستانو رونالدو يأتي ضمن القائمة التي تأثرت بشكل كبير بوجوده ضمن مجتمع يتحدث اللغة العربية، ما ظهر جليًا في الرسائل التي يبعثها لجماهيره، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان آخرها عندما حصد لقب البطولة العربية مع فريقه: «النصر بمن حضر».

وظهر أيضًا رونالدو وهو يحتفل بهدفه في شباك الشباب بالمباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي، على الطريقة السعودية، عندما اعتمد رقصة العارضة السعودية.

هندرسون يشكر جماهير السعودية

جوردان هندرسون المنضم حديثًا إلى صفوف الاتفاق السعودي، وجه الشكر لناديه وجماهيره على حسن الاستضافة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باللغة العربية: «المملكة العربية السعودية، كرم الاستضافة، وحماس الجماهير، الدوري الممتع وإحساس الفوز الذي لا يعوض.. القادم أفضل».

هندرسون انضم إلى الاتفاق السعودي في الميركاتو الصيفي الأخير بعد التأكد من عدم وجود رغبة في الحفاظ عليه من قبل ليفربول، بعد انتهاء عقده مع الريدز، وانتهاء علاقته بالنادي الإنجليزي، بعد مشوار طويل حمل خلاله شارة القائد.