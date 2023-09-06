رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

البيت الأبيض يعلن عن تقديم دعم عسكري جديد لأوكرانيا ضد روسيا

كتب:

عمرو حسني
09:17 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن واشنطن ستقدم دعماً عسكرياً إضافياً إلى أوكرانيا، خلال الفترة المقبلة، تتضمن ذخائر وأنظمة دفاع جوي، مبيناً أن الدعم العسكري الجديد لأوكرانيا سيتضمن منظومات «هيمارس» ودبابات «إبرامز».

دعم أوكرانيا بذخائر اليورانيم المنضب

وأضاف «البيت الأبيض» بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم إدانته الهجوم الروسي على منطقة «كوستنتنيفكا» شرقي أوكرانيا وتصفه بـ«الوحشي»، في الوقت نفسه خرجت وزارة الدفاع الأمريكية قائلة: «سندعم أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب».

اقرأ المزيد:

البيت الأبيض يعلن إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا

البيت الأبيض: نتابع محاولة الاستيلاء على السلطة في الجابون

البيت الأبيض يهاجم روسيا بعد موت قائد فاجنر

البيت الأبيض: الفريق الأمني التابع لبايدن يقيِّم وضع كوريا الشمالية
بقلم عمرو حسني