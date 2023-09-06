البيت الأبيض يعلن عن تقديم دعم عسكري جديد لأوكرانيا ضد روسيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن واشنطن ستقدم دعماً عسكرياً إضافياً إلى أوكرانيا، خلال الفترة المقبلة، تتضمن ذخائر وأنظمة دفاع جوي، مبيناً أن الدعم العسكري الجديد لأوكرانيا سيتضمن منظومات «هيمارس» ودبابات «إبرامز».

دعم أوكرانيا بذخائر اليورانيم المنضب

وأضاف «البيت الأبيض» بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم إدانته الهجوم الروسي على منطقة «كوستنتنيفكا» شرقي أوكرانيا وتصفه بـ«الوحشي»، في الوقت نفسه خرجت وزارة الدفاع الأمريكية قائلة: «سندعم أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب».