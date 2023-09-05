البيت الأبيض يعلن إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا

أعلنت قبل قليل شبكة التلفزيون «إيه بي سي نيوز الأمريكية» إيجابية نتيجة اختبار كوفيد 19 للسيدة الأولى جيل بايدن، لكن نتائج فحص الرئيس بايدن سلبية حتى الآن، وذلك للمرة الثانية بفيروس كورونا في الصيف الماضي.

ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم السيدة الأولى جيل بايدن أن نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية أمس الاثنين لكنها تعاني من أعراض خفيفة فقط، بحسب ما ذكر التلفزيون الأمريكي، مشيرة إلى أن الرئيس جو بايدن قد خضع بالفعل لفحص الفيروس بعد أن جاءت نتيجة اختبار زوجته إيجابية، لكن نتائجه جاءت سلبية.

بايدن سيواصل إجراء الاختبارات بانتظام

وقالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن الرئيس بايدن سيواصل إجراء الاختبارات بانتظام وسيتم مراقبته للتعرف على الأعراض حال ظهورها، أما إليزابيث ألكسندر مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض فقد أعلنت الإجراءات الاحتياطية التي سيتم اتباعها خلال حديثها لتلفزيون «إيه بي سي نيوز الأمريكي»، قائلة: إن جيل بايدن ستبقى في منزل الزوجين في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير في الوقت الحالي.

وأشار التلفزيون الأمريكي إلى أن السيدة الأولى كانت قد خططت لبدء العام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء في كلية مجتمع شمال فيرجينيا، للقيام بعملها حيث تقوم بتدريس اللغة الإنجليزية والكتابة هناك، وأوضحت «ألكسندر» أنها تواصلت مع مسؤولي المدرسة، لإخبارهم بحالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، لترتيب معلمي بديلين لفصولها الدراسية.

سفر السيدة الأولى الأمريكية مع زوجها إلى فلوريدا

وكانت السيدة الأولى قد سافرت مع زوجها إلى فلوريدا يوم السبت الماضي لتفقد الأضرار الناجمة عن إعصار إداليا، بحسب ما ذكر التلفزيون الأمريكي «إيه بي سي نيوز»، لافتًا إلى أن الرئيس بايدن أمضى بعد ذلك جزءًا من عطلة نهاية الأسبوع في عيد العمال في منزل شاطئ ديلاوير قبل أن يسافر يوم الاثنين لحضور حدث نقابي في فيلادلفيا ثم يعود إلى البيت الأبيض.