وزير الخارجية الأمريكي: نؤكد دعم أوكرانيا لإنجاح الهجوم المضاد

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن أمريكا تتعاون مع الحلفاء لإعادة بناء الديمقراطية.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن تصريحات «بلينكن»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، أن الولايات المتحدة تؤكد دعم أوكرانيا لإنجاح الهجوم المضاد، ونريد التأكد من أن كييف لديها ما تحتاجه ليس فقط لنجاح الهجوم المضاد، لكن حتى يتم التأكد من أن لديها قدرة على الردع.

إجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، وصل العاصمة كييف، في زيارة غير معلنة؛ لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين، ومن المتوقع أن تركز بشكل رئيسي على الحرب الروسية الأوكرانية.

بلينكن يلتقي الرئيس الأوكراني

ومن المنتظر أن يلتقي بلينكن، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، كما يجري مباحثات مع نظيره ديميترو كوليبا.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تصدير أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، لهجوم جوي روسي على كييف.

وأفادت وكالة أنباء «رويترز»، بأنه سُمع دوي عدة انفجارات يُعتقد أنها لأنظمة دفاع جوي.