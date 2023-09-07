أسباب انتشار زبد البحر بشواطئ بورسعيد.. أستاذ علوم بحار يوضح

يتساءل الكثير عن أسباب ظهور زبد البحر بشواطئ بورسعيد بكميات كبيرة خلال الأيام الماضية، وهل هي ظاهرة نادرة الحدوث أم أنها طبيعية وإذا كانت ناتجة عن ملوثات لكائنات حية نافقة في البحر أو ناتجة عن مصارف بحيرة المنزلة الواصلة مع البحر المتوسط أو ملوثات كيميائية.

وقال الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه في بعض مناطق من شاطئ بورسعيد، لوحظ أن زبد البحر أبيض اللون ودون رائحة دلالة على عدم وجود ملوثات ولذا فإن وجود المادة العضوية (الدهون) ربما نتيجة أننا فى موسم صيد أسماك السردين بكثرة، وتمت معاينة بعض مواقع من الشاطئ ووجد أن الظاهرة فى حدودها الطبيعية الآمنة، حيث ينظف البحر نفسه بنفسه ومع زيادة شدة الأمواج تم قذف بعض الرغاوى الطافية نحو رمال الشاطئ.

زبد البحر بشواطئ بورسعيد ليس سامًا

وأضاف إسماعيل أن هناك أيضًا تفاوتات موسمية في تكوين زبد البحر؛ فهناك وجود موسمي لحبوب اللقاح في زبد البحر في بعض المناطق، يمكنه تغيير كيمياء زبد البحر، رغم أن الزبد ليس سامًا بطبيعته، يمكن أن يحتوي على تركيزات عالية من الملوثات، فقد تُغلف فقاعات الزبد، أو تحتوي على تلك المواد التي قد تتضمن مركبات بترولية ومبيدات آفات ومبيدات الأعشاب.

تكوين زبد البحر

يتكون زبد البحر عادةً من خليط من المواد العضوية المتحللة، بما في ذلك العوالق الحيوانية، والعوالق النباتية، والطحالب (بما في ذلك الدياتومات)، والبكتيريا، والفطريات، والأوليات والنباتات الوعائية، ولكن تختلف كل حالة من زبد البحر في محتوياتها الدقيقة.

في بعض المناطق، وجد زبد بحر يتكون أساسًا من البروتين، مهيمنًا في كل من الزبد الجديد والقديم، بالإضافة إلى الليبيدات والكربوهيدرات، ويشير التركيز غني البروتين وقليل الكربوهيدرات إلى أن السكريات توجد أصلًا في الصمغ النباتي المحيط الذي تنشئه الطحالب، أو في المادة النباتية التي استهلكتها البكتيريا بسرعة.