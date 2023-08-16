استمرار رفع الرايات السوداء على شاطئ بورسعيد لليوم الثاني على التوالي

استمرت محافظة بورسعيد، في توجيه تحذيرات للمصطافين لليوم الثاني على التوالي، من النزول للبحر والسباحة لمسافات طويلة، بسبب الطقس المتقلب وشدة الرياح وارتفاع الأمواج، مما يشكل خطورة عليهم بسبب الأمواج العالية والتيارات المائية الشديدة.

وأعلنت رفع الرايات السوداء ونشر المنقذين بطول شاطئي بورسعيد وبورفؤاد، ودعت المصطافين، إلى التزام الشط وعدم الدخول في عمق البحر، خوفًا عليهم من الغرق خاصة الأطفال والشباب الصغار، واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.

رفع الرايات السوداء

وقال إيهاب شطا مدير إدارة شاطئ بورسعيد، إن رجال الإنقاذ انتشروا لليوم الثاني على التوالي بطول شاطئي بورسعيد وبورفؤاد، وجرى رفع الرايات السوداء وتحذير المصطافين من ارتفاع الامواج بسبب الطقس المتقلب، إذ وصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار مما يشكل خطورة عليهم، مضيفا أن إدارة الشاطئ تتابع باستمرار حالة الطقس، من خلال غرفة عمليات المحافظة التي بدورها تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية.

وتابع أن شواطئ بورسعيد هي أقل محافظة في نسبة الغرق على مستوى الجمهورية، خلال النوة التي تمر سواحل البلاد، وذلك بفضل المنقذين المنتشرين على الشاطئ الذين يتابعون المصطافين ويوجهوهم بتنفيذ التعليمات، التي تتضمن عدم الدخول الى عمق البحر، والأطفال مسؤولية ذويهم ومتابعة المنقذين والانتباه للصافرة التي تدل على وجود خطورة.

استمرار النوة على سواحل المحافظات

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت استمرار النوة التى تمر بسواحل المحافظات، ودرجة الحرارة في بورسعيد بلغت 25 للصغرى و31 للكبرى، فيما تجاوزت سرعة الرياح 16 كم في الساعة، واتجاهها شمالية والرطوبة 78%، محذرة من السباحة في البحر في مثل هذه الأجواء.