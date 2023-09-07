تشكيل لجنة فحص وحصر الأحكام القضائية الصادرة لمعلمي نجع حمادي لصرف مستحقاتهم

شكَّلت إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، لجنة لفحص وحصر الأحكام القضائية الصادرة لمعلمي الإدارة التعليمية بنجع حمادي، تمهيدا لصرف المستحقات المالية المترتبة على صدور تلك الأحكام وفقا لمنطوقها، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمحاسب مصطفى قاسم، مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية.

فحص وحصر الأحكام القضائية الصادرة للمعلمين

وقال المحاسب رمضان علي أبوزيد، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإدارة التعليمية بنجع حمادي، في بيان صحفي، إن اللجنة التي جرى تشكيلها لفحص وحصر الأحكام القضائية الصادرة للمعلمي والعاملين التابعين للإدارة وفقا لمنطوقها، تكونت من أعضاء بالتوجيه المالي والإداري، والشؤون القانونية، وشؤون العاملين بإشراف مدير عام الإدارة، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت أعمالها فعليا ومن المقرر الانتهاء عاجلا من الأعمال المكلفة بها تمهيدا لإرسالها للمديرية، لصرف المستحقات المالية للصادر لهم الأحكام القضائية علي وجه السرعة.

صرف المستحقات المالية للمعلمين والعاملين

وأكد «أبو زيد» أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، ليست طرفا في تأخير صرف المستحقات المالية للزملاء المعلمين والعاملين، وخاصة تلك التي صدر بها أحكام قضائية سواء أحكام متعلقة بتعديل الأساسي أو غيرها من أحكام قضائية أخرى، مؤكدا أن قيادات الإدارة لن ولم تدخرا جهدا في سبيل صرف المستحقات المالية للمعلمين والعاملين، إذ أنه ليس من مصلحة أحد تأخير أو تعطيل صرف أي مستحقات مالية، فقد استنفذت قيادات الإدارة سبلا عديدة لتعجيل عملية صرف المستحقات المالية، وآخرها تشكيل اللجنة سالفة الذكر للتعجيل بصرف المستحقات المالية المترتبة على الأحكام القضائية الصادرة.