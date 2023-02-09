الطرق القانونية المتبعة للمعارضة على الأحكام القضائية الغيابية.. تعرف عليها

يتساءل بعض المواطنين عن كيفية التصرف حال صدور حكم جنائي غيابي ضدهم، وعن كيفية المعارضة عليه، وفي هذا الصدد شرح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد كيف نظم القانون هذه الحالة، قائلًا: «المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة تُقبل في الجنح المعاقب عليها بعقوبات مقيدة للحرية».

طرق التصرف حال صدور حكم غيابي

وأوضح المحامي أن المعارضة يتم تقديمها من قبل المسئول عن الحقوق المدنية أو المتهم خلال 10 أيام تالية للإعلان بالحكم الغيابي، موضحًا أنه من الممكن أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة في جميع الأحوال.

وأضاف أن موعد المعارضة بالنسبة للشخص المتهم، فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه من خلال الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

إعلان الأحكام المعتبرة حضوريًا

وأشار الخبير القانوني إلى أنه يجوز أن يكون إعلان الأحكام المعتبرة حضوريًا والأحكام الغيابية، حسب قانون بالمواد رقم 238 لـ 241، وذلك بواسطة أحد رجال السلطة العامة ويكون ذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 234، ولا تقبل المعارضة من المدعى في الحقوق المدنية، وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة، التي تم إصدار الحكم منها، ويثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلان لها حتي إن كان التقرير من وكيل، وتقوم النيابة العامة بتكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة.

وأردف المحامي أنه يترتب على هذه المعارضة، إعادة النظر في الدعوى بالنسبة للمعارض أمام المحكمة التي صدر منها الحكم الغيابي، ولا يجوز أن يضار المعارض من المعارضة المرفوعة منه، وحال عدم حضور المعارض للجلسة المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأنها لم تكن.

وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بدفع غرامة إجرائية، حسب القرار في المادة 467 من هذا القانون، لا تزيد عن 100 جنيه، وفي مواد المخالفات لا تزيد عن 10 جنيهات، وتأمر بالنفاذ المؤقت حتى مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، ولا يقبل من المعارض على أي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة أن تصدر حكما بالغرامة الإجرائية التي لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 20 جنيها في مواد المخالفات.