س وج.. كل ما تريد معرفته عن الإجازات الاعتيادية لموظف الحكومة؟

حرص قانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، على وضع الضوابط والاشتراطات لنظام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، ومن بين هذه الضوابط في دولاب عمل الموظفين، قواعد واشتراطات ورصيد الإجازات الاعتيادية.

قواعد الحصول على الإجازات الاعتيادية

وتضمنت مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ضوابط وقواعد الحصول على الإجازات الاعتيادية، التي تعتبر أحد حقوق الموظف خلال العام الميلادي، وخلال فترة خدمته في دولاب العمل الحكومي.

وتستعرض «الوطن» في صورة س وج، قواعد وضوابط عدد أيام الإجازات الاعتيادية، وأهم شروط الحصول على الإجازات السنوية لموظفي الجهاز الاداري للدولة والدولاب الحكومي، للتيسير على الموظفين معرفة تفاصيل الإجازات كما يلي:

15 يوما محصلة الإجازات في سنة أولى حكومة

س: ما عدد أيام الإجازات الاعتيادية لموظفي الحكومة خلال العام الميلادي؟

ج: 15 يوما في السنة الأولى، وذلك بعد مضى 6 أشهر من تاريخ استلام العمل، ثم 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، ثم 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، ثم 45 يوما لمن تجاوزت سنه الخمسين.

س: هل تدخل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية المُستحقة للموظف؟

ج: لا.

س: هل تدخل العطلات الأسبوعية في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية؟

ج: نعم.

س: هل راعى القانون ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية؟

ج: نعم، إذ نص على استحقاقهم إجازة اعتيادية سنوية مدة 45 يوما، وذلك أيا ما كان عدد سنوات الخدمة.

س: ما الذي يتعين على الموظف فعله للحصول على إجازته الاعتيادية السنوية؟

ج: يتعين عليه التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية المقررة عن السنة.

س: ماذا يحدث إذا لم يتقدم الموظف بالطلب المشار إليه في السؤال السابق؟

ج: يسقط حقه في الحصول المقررة عن السنة وفي أخذ مقابل عنها.

س: هل يجوز للوحدة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أن ترفض طلب الموظف بالحصول على إجازاته الاعتيادية؟

ج: نعم، ولكن بشرط أن يكون الرفض في حدود ثلث الإجازات المستحقة للموظف على الأكثر.

مقابل نقدي بشروط

س: ما مصير الإجازات التي رفضت الوحدة حصول الموظف عليه؟

ج: يتم ترحيلها إلى العام التالي ثم الذي يليه ثم الذي يليه كحد أقصى.

س: ما الذي يحدث بعد ترحيل الإجازات المشار إليها في السؤال السابق لمدة ثلاث سنوات؟

ج: يُصرف للموظف مقابل نقدى عن هذه الإجازات يحسب على أساس أجره الوظيفى في العام المستحقة عنه هذه الإجازات.