بدل نقدي لمن لم يحصل على الإجازات الاعتيادية في «القابضة لمياه الشرب»

وافقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال اجتماع مجلس إدارتها الذي عقد برئاسة المهندس ممدوح رسلان، على تطبيق قرار صرف مقابل نقدي للعامل نظير الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها، وذلك عند انتهاء فترة خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب، وفي مقدمتها تركه العمل أو بلوغه سن المعاش أو الوفاة.

وأوضحت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، أنه سيتم الصرف وفقًا لأساس الاجر الشامل طبقا لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية، والتي سيتم تطبيقها بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة اعتبارا من أول أبريل 2023، بحيث يتم الالتزام بتعديل ما تم بتلك المادة.

ومن جهته وجه المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس لحرصهم على الاستجابة لمطالب النقابة العامة، ما يعزز من مكانتها عند العاملين باعتبارها المدافع الأول عن حقوقهم المشروعة والعادلة.

أخبار سارة للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

وأعلن رئيس النقابة العامة أن هناك أخبارًا سارة سيتم الإعلان عنها لجميع العاملين في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، بمجرد التوصل إلى آلية تنفيذها وتطبيقها، بعد الاجتماعات التي عقدها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مع رئيس الشركة.

وأكد أن النقابة لم تبخل ولن تبخل بتقديم أي دعم أو مساندة لأي من أبنائها العاملين في القطاعات الأربعة التي تضم الكهرباء والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي.