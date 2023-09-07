ختام مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية بـ16 عرضا.. استمر 5 أيام

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم، ختام مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، الذي انطلق السبت الماضي بديفيليه في شارع محمد علي بقلب المدينة، واستمر لمدة 5 أيام متواصلة.

عروض اليوم لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

وتُختتم فاعليات مهرجان الاسماعيلية للفنون الشعبية اليوم، حيث يشهد مسرح حديقة الشيخ زايد أمام ديوان محافظة الإسماعيلية، عروض لفرنق الحرية والأقصر وفلسطين وسيرلانكا.

ويشهد مسرح نادي الفيروز، عروض لفرق السوهاج ومطروح والهند ورومانيا، ومسرح نادي الدنفاه، عروض لفرق العريش وملوي والشباب والرياضة والمكسيك، فيما يشهد نادي الأسرة عروض الشرقية وأسوان والإسماعيلية وأندونيسيا.

محافظ الإسماعيلية يشيد بمهرجان الفنون الشعبية

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة خلال كلمته في افتتاح مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، إن المهرجان حظي هذا العام بشعبية وإقبال جماهيري، سواء في العروض الفنية بشارع محمد علي، وساحات العروض اليومية.

واضاف أن مهرجان الاسماعيلبة الدولي للفنون الشعبية، استهدف استقطاب جميع فئات المجتمع من أجل إسعادهم والترفيه عنهم، مشيرًا إلى أنّ المهرجان سيظل محفلًا دوليًّا ووجهة حضارية لمصر، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعرف على الموروث الحضاري والثقافي لمختلف شعوب العالم، فيما أصبح المهرجان سمة تميز المحافظة وتعكس مدى وعي شعبها بحبه للفنون والثقافة.

وأكد أن نجاح المهرجان رسالة قوية أنّ مصر بلد الأمن والأمان، كما يعكس ثقة العالم في مناخ الاستقرار والازدهار الذي تعيشه مصرنا الغالية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.