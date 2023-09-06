حسين الجسمي يشارك في مهرجان ليلة عمر بالكويت

يستعد الفنان حسين الجسمي للمشاركة بمهرجان ليلة عمر في دولة الكويت الشهر المقبل، وذلك حسبما أعلن الجسمي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام».

ونشرحسين الجسمي فيديو مقتطفات من حفلاته معلقا: «الشوق في زود لملقى حبايبنا أهل الكويت على مسرح إرينا يوم 12 أكتوبر 2023 مهرجان ليلة عمر».

أغنية بلبطة لحسين الجسمي

وحقق الفنان حسين الجسمي نجاحا كبيرا بأغنية بلبطة من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، ومن توزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.وتخطت الأغنية 8 ملايين مشاهدة على اليوتيوب وتقول كلمات الأغنية: «عايز اطلع مصيف وأصيّف وأشوف البحر»