 «السديس» خلال تكريم الفائزين في مسابقة القرآن: نولي اهتماما بكتاب الله

شارك رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في الحفل الختامي لتكريم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ43 بالمسجد الحرام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكرم نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الفائزين بالجائزة التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

«السديس» يشارك في تكريم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز بالحرم المكي

وأكد رئيس الشؤون الدينية، في بين له قبل قليل، أن الاهتمام بالقرآن الكريم في صدارة ومقدمة أولويات ولاة أمر هذه البلاد المباركة، موضحا أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لحفل تكريم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام؛ جسد عناية القيادة الرشيدة بكتاب الله تعالى.

وكرم الأمير بدر بن سلطان‬⁩ بن عبدالعزيز، الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ43 بالمسجد الحرام بمشاركة 166 متسابقًا من 117 دولة حول العالم، بحضور عدد من أصحابِ السموِّ والمعالي والفضيلة العلماء والمشايخ.