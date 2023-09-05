«السديس»: رعاية خادم الحرمين لحفل تكريم حفظة كتاب الله تجسد الاهتمام بالقرآن

أكّد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أنَّ رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفل تكريم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ43 بالمسجد الحرام؛ يعكس عناية القيادة الرشيدة، بكتاب الله تعالى.

مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

وأشاد رئيس الشؤون الدينية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في بيان له قبل قليل، بالنجاحات التي حققتها مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها 43، مؤكّدًا أنَّ الاهتمام بالقرآن الكريم في صدارة ومقدمة أولويات ولاة أمر هذه البلاد المباركة.

وأكّد أنَّ مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، تُجسد الاهتمام بالقرآن الكريم وتعظيمه، منوهًا بمَا تنعم به بلادنا المباركة مِن أمن وأمان واستقرار، بفضل رعايتها للقرآن الكريم والسنة النبوية، عملًا وتطبيقًا.

تكريم حفظة كتاب الله في السعودية

ويكرم الأمير بدر بن سلطان‬⁩ بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نيابة عن ⁧‫خادم الحرمين الشريفين، غدًا الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ43 بالمسجد الحرام.