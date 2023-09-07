بعد فيضانات إسطنبول واليونان.. «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن التغيرات المناخية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن التغيرات المناخية في الوقت الحالي، على خلفية الفيضانات التي ضربت عدد من البلاد مثل تركيا، وتحديدا شوارع إسطنبول التي تحولت إلى أنهار، وكذلك الفيضانات التي ضربت اليونان.

وقال التقرير: «بضدها تتميز الأشياء، التميز في حالتا ليس لإبراز ميزة وإنما للتنبيه لخطر داهم يهدد العالم، فبالأمس حرائق في اليونان واليوم أمطار وفيضانات، كلاهما أتى على ما أتى من بشر وشجر وحجر».

وأضاف: «اليونان هنا ليست هي الحالة الوحيدة ولكنها نموذج لاضطراب مناخي قوي يضرب العالم، الذي بدأت التغيرات المناخية تطل بوجهها الخطير على كثير من مناطقه».

أمطار غزيرة وفيضانات عارمة

وتابع: «أمطار غزيرة وفيضانات عارمة ناجمة عن العاصفة دانيال ضربت وسط اليونان خلال الـ48 ساعة الماضية، بعد أيام قلائل لم يستفق فيها اليونانيون من حرائق غابات مدمرة كانت الأعنف على القارة الأوروبية على الإطلاق».

واستطرد: «السلطات اليونانية أعلنت عن عدد من الوفيات والمصابين جراء الفيضانات التي غمرت مياهها منازل ومتاجر وجرفت عشرات السيارات، فيما دمرت البنية التحتية في مناطق عدة من انهيارات أرضية وتدمير جسور وانقطاعات واسعة للكهرباء».

طقس بالغ العنف

وأوضح أنّ طقس بالغ العنف من النقيض إلى النقيض من نيران ملتهبة إلى أمطار غزيرة، كلاهما هدد ودمر وأتى على ما في طريقه من أخضر ويابس، ليوجه رسالة تحذير قوية إلى العالم تضعه أمام مسؤولياته في قضية التغير المناخي.