فيضانات اليونان وتركيا وبلغاريا تتسبب في مقتل 9 أشخاص (فيديو)

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم، بسبب فيضانات اليونان وتركيا وبلغاريا حيث حولت الفيضانات المفاجئة من العواصف المطيرة غزيرة الأنهار إلى سيول وجرفت الطرق والجسور وغمرت الشوارع والمنازل والمباني العامة، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان البريطانية».

فيضانات اليونان

وفي الأيام الأخيرة، شهدت اليونان في البداية حرائق شديدة اجتاحت الأحياء والريف، بعدها ببضعة أيام، تعرضت لهطول أمطار غزيرة ما تسبب في حدوث فيضانات اليونان.

وأعلن وزير أزمة المناخ والحماية المدنية اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، أن فيضانات اليونان هي الظاهرة الأكثر تطرفًا من حيث الحد الأقصى لكمية الأمطار في فترة 24 ساعة منذ بدء السجلات في البلاد.

وفي اليونان، توفي رجل في بلدة فولوس الساحلية الشرقية عندما انهار عليه جدار، وتم الإبلاغ عن فقد خمسة أشخاص آخرين، أفادت وسائل إعلام محلية أن ست قرى على الأقل في وحول سلسلة جبال بيليون الشرقية تعرضت لأضرار جسيمة.

فيضانات تركيا

وبعد فيضانات اليابان، ضربت الفيضانات تركيا، وتسببت في نقل ستة من المصطافين بعيدًا بسبب السيل الذي اندلع في موقع تخييم في مقاطعة كيركلاريلي الشمالية الغربية، بالقرب من الحدود مع بلغاريا، وانتشلت 3 جثث أمس واليوم.

وقالت السلطات إن أكثر من عشرة من المصطافين كانوا في الموقع عندما ضربت الفيضانات واجتاحت عدة أكواخ، وأن البحث عن المصطافين الثلاثة المفقودين «مستمر دون انقطاع».

وأظهرت لقطات تلفزيونية تركية، رجال إنقاذ يحملون فتاة صغيرة وشخص بالغ إلى بر الأمان من المياه التي وصلت إلى الخصر في بعض المناطق، وذكرت قناة «هابرتورك التلفزيونية» أن الأمطار تضررت أيضا وأجبرت على إغلاق طريق رئيسي.

وكما قتل شخصان في إسطنبول، وتم إغلاق العديد من محطات مترو الأنفاق وتم إنقاذ حوالي 12 شخصًا بعد أن تقطعت بهم السبل داخل مكتبة المدينة التي غمرتها المياه، وأغرقت العاصفة الليلية، التي أعقبت صيفًا جافًا بشكل غير عادي، الشوارع والمحطات وجرفت السيارات وأكشاك سوق المدينة.

وأثرت مياه الفيضانات المتصاعدة على أكثر من 1750 منزلاً وشركة في المدينة، وفقًا لمكتب الحاكم، وشملت مجموعة من المتاجر في منطقة إيكيتيلي، حيث جر الطوفان المركبات المتوقفة والطين إلى متاجر الأثاث.

فيضانات بلغاريا

وفي أقصى الشمال في بلغاريا، قال رئيس الوزراء، نيكولاي دينكوف، يوم الثلاثاء، إن شخصين لقيا حتفهما وفقد ثلاثة آخرين بعد أن تسببت عاصفة في فيضانات على ساحل جنوب البحر الأسود في البلاد.

وتسببت فيضان الأنهار في أضرار جسيمة للطرق والجسور، كما عانت المنطقة من انقطاع التيار الكهربائي، وحذرت السلطات السكان من شرب مياه الصنبور بسبب تلوث مياه الفيضانات.