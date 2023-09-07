مجلس الشؤون الأفريقية: مصر لها دور كبير في مواجهة التغيرات المناخية

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، إن دور مصر فى دعم دول أفريقيا فى مواجهة التغيرات المناخية فعال ومهم، مضيفا: «مصر لها دور محورى وهذا الدور بدأ برئاسة مصر للجنة المناخ فى الاتحاد الأفريقي ثم فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، ومن أبرز نتائجه إنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار والتعاون فى نقل التكنولوجيا».

مؤتمر المناخ في نيروبي

وأضاف حليمة، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن هذا الدور المصرى وضح بشكل كبير بما لديها من خبره وما قطعته من إنجازات فى مؤتمر المناخ الذى عقد فى نيروبى، تمهيدا لمؤتمر المناخ فى دبى.

العدالة المناخية

وأوضح صلاح حليمة، أن العدالة المناخية هو أنه على الدول الغنية أن تتحمل مسئولية ما قد ينجم عن تغيرات المناخ من تحديات ومشاكل تؤثر بالدرجة الأولى على القارة الأفريقية باعتبار أنها الأكثر تضررا من تغيرات المناخ والأقل سببا، وفى هذا الصدد نركز على مشكلة التمويل والمساعدات المادية التى يتم توفيرها للدول النامية وخاصة الأفريقية لمواجهة هذه التحديات.