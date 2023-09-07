ماكرون: العلم الروسي لن يُرفع في «أولمبياد باريس»

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن العلم الروسي لن يكون موجودا في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك نتيجة جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا مع أوكرانيا، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وقال ماكرون هذا القرار سيكون ضميريًا في العالم الأولمبي، ولا يحق للدول المضيفة أن تقرر ما يجب على اللجنة الأولمبية الدولية أن تقوم به، وأعتقد أن قرار عدم وجود علم روسي في أولمبياد باريس جامعيًا، لأن روسيا كدولة لا مكان لها نتيجة أزمتها مع أوكرانيا.

من المتضرر الرئيسي؟

وأضاف أن المتضرر الرئيسي من عدم مشاركة روسيا هؤلاء الرياضيين الروس، لأن بعضهم أفنى حياته للاستعداد لهذه الدورة.

ورد الرئيس الفرنسي على صحيفة «ليكيب» الرياضية عندما واجهه أحد الصحافيين سؤال بأنه «كيف يمكن التمييز بين الرياضيين الروس المتواطئين مع النظام والضحايا»، بأن هذا هو السؤال الحقيقي، ويجب على اللجنة الأولمبية الدولية أن تتخذ قرارًا عادلاً يفهمه الأوكرانيون، مؤكدًا أن هذا هو التوازن الذي علينا تحقيقه.