«بعوضة النمر» الناقلة للأمراض.. ظهرت في فرنسا وتصيب بالحمى الصفراء والضنك

انتشرت «بعوضة النمر» الناقلة للأمراض الاستوائية الخطيرة في فرنسا، وشنت السلطات الصحية في باريس حملة لتطهير مناطق تمركزها في أنحاء العاصمة، وحذرت منظمة الصحة العالمية من التوغل عبر شمال أوروبا نتيجة تغير المناخ، ونتعرف فيما يلي على تفاصيل أكثر حول بعوضة النمر الناقلة للأمراض الاستوائية.

بعوضة النمر الناقلة للأمراض الاستوائية

تنقل بعوض النمر عددًا من الفيروسات المسببة للأمراض مثل «الحمى الصفراء حمى الضنك، شيكونغونيا»، بالإضافة لعدد من الديدان الأسطوانية المسببة لداء الخيطيات، بحسب تصريحات علي أحمد يونس وكيل كلية العلوم جامعة القاهرة، وأستاذ علم الحشرات، لـ«الوطن»، للمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا.