ضبط 95 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 95 ألفا و999 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

38552 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

1124 مخالفة السير بدون تراخيص.

15 مخالفة موقف عشوائي.

5 مخالفات شروط التراخيص.

1927 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.