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ضبط ‏80 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:59 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
وزارة الداخلية - تعبيرية

وزارة الداخلية - تعبيرية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 80221 مخالفة مرورية متنوعة، نستعرض تفاصيلها كالآتي:

ضبط 80221 مخالفة مرورية متنوعة

24154 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

974 مخالفة سير بدون تراخيص.

17 مخالفة موقف عشوائي.

1688 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول في أثناء القيادة.

12 مخالفة شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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