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غضب مدرب مانشستر سيتي من مخالفة مرورية.. «تعامل مع الشرطي بعصبية»

كتب:

محمد أيمن سالم
08:38 ص | الأربعاء 23 أغسطس 2023
مدرب مانشستر سيتي

مدرب مانشستر سيتي

انتشر مقطع فيديو مضحك على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، وهو يرفض التقاط صور له مع حراس المرور بسبب مواقف السيارات غير القانونية.

شرطة المرور

ظهر بيب جوارديولا متوترًا بعد أن أدرك أن سيارته قد تم تحرير مخالفة لوقوفها بشكل غير قانوني عندما حاولت شرطة المرور التقاط صورة مع المدرب الإسباني.

وبين مقطع فيديو نُشر على توتير رد فعل جوارديولا «بعصبية» بعد تغريمه، وبدا مندهشا من طلب ضابط المرور التقاط صورة معه، وبحسب ما ورد قام جوارديولا بتوبيخ مفتش المرور: «هل تريد صورة؟ ادفع ثمنها».

شرطة مانشستر سيتي

وبدا جوارديولا محبطًا من الغرامة التي فرضتها شرطة مانشستر سيتي بعد تجاهل المتفرجين، وصعد إلى السيارة وأغلق الباب أثناء سيره بثبات لمحاولة إزالة المخالفة من الزجاج الأمامي للسيارة.

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