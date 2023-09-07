الصين: 90 دولة أكدت حضور مؤتمر مبادرة الحزام والطريق

ذكرت الصين، اليوم الخميس، أنّ 90 دولة أكدت حضور مؤتمر بشأن مبادرة الحزام والطريق، يُعقد الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يعقد منتدى التعاون الدولي الثالث لمبادرة الحزام والطريق في بكين، أكتوبر المقبل، وفقًا لما أعلنته سابقًا وزارة الخارجية الصينية مع حلول الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة هذا العام، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وذكرت وسائل إعلام رسمية أنّه من المتوقع حضور العديد من الزعماء الأجانب، بمن فيهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز.

وقال مستشار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا، وفقا لما نقلته عنه وكالة تاس للأنباء، إنّ هناك زيارة مقررة لبوتين للصين أثناء استضافتها للمنتدى.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أنّ وزارة الخارجية الصينية، أوضحت أنّ البلاد وقّعت وثائق تعاون تتعلق بمبادرة الحزام والطريق مع أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية.