رئيس مركز الصين والعولمة: بكين تدعم جزر المحيط الهادئ بمبادرة الحزام والطريق

قال الدكتور هنري هوياو وانج مؤسس ورئيس مركز الصين والعولمة، إن الصين وجزر المحيط الهادئ، تتمتع بعلاقات ودية طويلة الأمد، والصين لديها خلال الأعوام الماضية تاريخا من المساعدات المقدمة للجزر في منطقة المحيط الهادئ، منذ ثمانينيات القرن الماضي، مشددا على أن الصين لن تحتل أي مكان في العالم.

خبراء صينيون يساعدون على تدريب وتعزيز قدرات جزر الهادئ

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق «zoom» مع الإعلامية منى نجاتي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك فرق فنية وخبراء صينيين يساعدون على تدريب وتعزيز قدرات جزر الهادئ، وكانت توفر وتقدم الكثير من المساعدات الطبية مثل أمصال كورونا.

وتابع بأن هناك تاريخا كبيرا من العلاقات الطيبة مع الصين، إذ تعتقد الصين أن عليها مساعدة هذه الجزر على وجه الخصوص، وهي في حاجة إلى دعم من المزيد.

الصين لديها نوايا لدعم الدول النامية

وأكد أن الصين لديها علاقات كبيرة مع هذه الجزر، وسوف تستمر مستقبلا، مشيرًا إلى أن بلاده لديها نوايا لدعم الدول النامية، ولاسيما جزر المحيط الهادئ من خلال مبادرة الحزام والطريق التي استمرت على مدار الأعوام العشرة الماضية.

وشدد على أن هناك الكثير من التعاون في مجال البنية التحتية مع جزر المحيط الهادئ، مشيرًا إلى أن الصين لديها شركة كبرى في مجال البنية التحتية والطرق، وأنشأت أكبر شبكة «5G» في العالم، ولديها الكثير من المعرفة والخبرة الفنية التي يمكنها تطبيقها في هذه الجزر.