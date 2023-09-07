«الداخلية»: ضبط 3 هاربين من 263 سنة سجن

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن ضبط عامل بمسجد، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 62 سنة، وكفالات مالية في 106 أحكام جزئية، ومستأنف بتهم تبديد.

كما جرى ضبط مدير مكتب للاستثمار العقاري - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، محكوم عليه بالحبس 69 سنة، وكفالات مالية في 129 حُكما (مستأنف، وجزئي) بتهم (شيكات، وتبديد).

كما أسفرت جهود وزارة الداخلية عن ضبط صيدلانية - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسوان، محكوم عليها بالحبس 132 سنة وكفالات مالية في 61 حُكم بتهم (تبديد، وشيك)، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.