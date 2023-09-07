تسليم 153 رأس أغنام لـ51 أسرة ضمن مبادرة «فرصة» في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي «فرصة»، للتمكين الاقتصادي لأسر تكافل و كرامة، لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، خاصة في القرى النائية، مستهدفة قطاعات النساء والشباب، لتقديم الدعم وتوفير فرص عمل وتحسين الإنتاجية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

توزيع 153 رأس أغنام على 51 أسرة مستفيدة

وفي ذات السياق، أعلن هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، توزيع 153 رأس أغنام على 51 أسرة مستفيدة بقرية إبوان في حفل نظمته التضامن الاجتماعي بمطاي، إذ سلمت جمعية نهضة المحروسة، الأغنام بعد فحصها وتحصينها ووضع أرقام تأمينية عليها من قبل الإدارة البيطرية بالمركز، إلى مستحقيها.

تقديم أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية

جدير بالذكر، أن مبادرة «فرصة» تعمل تحت شعار «من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية»، من خلال تقديم أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية تساعد السيدات على اكتساب مهارات جديدة في مجال تربية الماشية والعناية البيطرية بها، إلى جانب تعلم مهارات الإدارة والتسويق والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية المتمثلة في زيادة الوعي وتنمية المهارات الإنتاجية، خاصة في المجتمعات الريفية.