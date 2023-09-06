إزالة 130 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

كثفت الوحدات المحلية جهودها في تنظيم حملات إزالة التعديات والمتابعة الميدانية داخل المراكز والقرى، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية؛ إذ أسفرت الحملات عن إزالة 130 حالة تعدٍ على مستوى المحافظة التسعة تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرصد جميع حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

إزالة تعديات في مراكز شمال المنيا

من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمراكز (مغاغة ـ العدوة ـ مطاى- سمالوط - بنى مزار)، 87 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية منها 35 حالة تعدٍ بقريتي (آبا ـ شارونة) وحي شرق مدينة مغاغة، وحالة تعد في المهد خارج الحيز العمراني بالعدوة، و7 حالات تعد بقرى (منبال ـ إبوان ـ ابو عزيز- حلوة) بمطاي، و12 حالة بقرى (قلوصنا - شوشة - منقطين) بمركز سمالوط، و32 حالة تعدٍ خارج الحيز العمراني بالأحياء الرئيسية وبقريتي أبوجرج وصندفا بمركز بني مزار، إذ تمت الإزالة حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

كما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز (المنيا ــ أبوقرقاص - ديرمواس - ملوى) من إزالة 43 حالة تعدٍ منها 13 حالة تعد بناء بدون ترخيص في قرى (البرجاية - دمشير - بنى محمد سلطان - تله - طوخ الخيل) وحى غرب مدينة المنيا، وحالة تعد بالبناء بدون ترخيص بقرية ابيوها بمركز أبوقرقاص، و4 حالات بقرى ( دلجا - نزلة البدرمان- بنى حرام ) بمركز ديرمواس، كما تم إزالة 15 حالة تعد بالبناء المخالف بقرى ( ابشادات ـ البرشا ـ دروة) بمركز ملوى وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.