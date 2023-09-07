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خصم 25% على إصدارات دار الكتب والوثائق في معرض المنيا الأول

كتب:

إلهام الكردوسي
01:09 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
معرض المنيا للكتاب

معرض المنيا للكتاب

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، في معرض الكتاب الأول لنادي القضاة بمحافظة المنيا، وافتتح المعرض بحضور المستشار هاني عبدالجابر، نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادي القضاة بالمنيا، ويستمر حتى 16 سبتمبر الجاري، في مقر نادي قضاة المنيا بشارع التجارة في كورنيش النيل.

وتشارك دار الكتب والوثائق بعشرات العناوين المتنوعة من إصدارات النشر النوعي والعام وسلاسل النشر الصادرة عن دار الوثائق، والمراكز العلمية المتنوعة في مجالات تحقيق التراث وتاريخ مصر المعاصر، بنسبة خصم 25% على كل الإصدارات.

إصدارات دار الكتب في معرض المنيا

ومن أبرز الإصدارات المشاركة في المعرض «معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية» الذي صدر حديثًا عن مركز تحقيق التراث، و«وثائق تأميم قناة السويس»، و«محاضر دستور 1923» من جزئين، و«عقد الجمان»، و«السلطة وعرضحالات المظلومين»، و«محمد علي وعصره»، ومذكرات الزعيمين سعد زغلول ومحمد فريد.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي