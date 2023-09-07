«وزير التجارة» يتفقد المنطقة الصناعية في برج العرب.. زار 6 شركات

قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، لعدد من المصانع العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والصناعات الهندسية والكيماوية والقوى والصناعات الدوائية، وذلك بالمنطقة الصناعية الثانية والرابعة والخامسة، لمتابعة سير العملية الإنتاجية بهذه المصانع.

تفقد إحدى كبريات الشركات العالمية لصناعة الأدوية

واستهل الوزير الجولة بتفقد إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الأدوية بالمنطقة الصناعية الثانية، حيث تقوم الشركة بإنتاج خامات دوائية فعالة، وتسعى لتوفير احتياجات القطاع الطبي من الأدوية وإنتاجها محليًا، وهو ما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، كما تقوم الشركة بتصدير الأدوية لأكثر من 50 دولة، إذ بلغت القدرة الإنتاجية للمجموعة ما يزيد عن 700 مليون عبوة دوائية سنويًا، تتنج منها ما يزيد على 500 مليون عبوة للاستهلاك داخل مصر، وتوفر 170 فرصة عمل ويبلغ حجم استثماراتها مليار جنيه.

واطلع الوزير على سير العمل ومعدلات الإنتاج داخل الشركة، مشيدا بمستوى العمل والإنتاج، كما تضمنت الجولة تفقد إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الأغذية في مصر والشرق الأوسط والمتخصصة في مجال إنتاج العصائر الطبيعية، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 90 دولة، وتخصص 80٪ من الإنتاج للتصدير إلى الخارج، وتوفر 3500 فرصة عمل، ويبلغ حجم استثماراتها 619 مليون جنيه.

وتفقد وزير التجارة والصناعة مصنعا للمنسوجات بالمنطقة الصناعية الخامسة، والذي يقوم بإنتاج غزول قطنية بنسبة 100%، وتبلغ قيمة استثماراته 268 مليون جنيه، ويُوفر 300 فرصة عمل.

تفقد عدة مصانع في مجالات مختلفة

كما تضمنت الجولة زيارة لإحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأدوات المنزلية الكهربائية، وتضُم الشركة العديد من القطاعات الصناعية المختلفة والتي تشمل الصناعات الهندسية والكيماوية والقوى، وتنتج غلايات المياه الكهربائية، ومحضر الطعام، والمكانس الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها، ويبلغ حجم استثمارات الشركة 2 مليار جنيه، وتخصص 20% من إجمالي الإنتاج للتصدير، وبلغت صادراتها 7 ملايين يورو العام الماضي، وتوفر 1200 فرصة عمل.

وتفقد الوزير شركة منتجة للزيوت النباتية بالمنطقة الصناعية الرابعة، وهي شركة مساهمة مصرية باستثمار أجنبي، وتقوم بإنتاج زيت فول الصويا الخام، وكسب فول الصويا، ويبلغ رأسمالها 250 مليون دولار ويبلغ حجم إنتاجها 6 آلاف طن يوميا.

وتضمنت الجولة أيضًا زيارة شركة للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية الرابعة، والتي تقوم بإنتاج أدوية بشرية (شراب- أقراص- كبسول)، بحجم استثمارات 350 مليون جنيه.

كما زار الوزير شركة متخصصة في مجال التريكو والصباغة والتجهيز بالمنطقة الصناعية الرابعة، التي تقوم بإنتاج ملابس جاهزة متنوعة، وأقمشة تريكو وصباغة وتبيض وطباعة المنسوجات، وتُوفر 500 فرصة عمل، ويبلغ حجم استثماراتها 700 مليون جنيه.