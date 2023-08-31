وزير الصناعة يشارك في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية

شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته الـ112 برئاسة الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية من الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، ومشاركة السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

اعتماد القرارات المنبثقة عن الاجتماعات التحضيرية للخبراء والفنيين

وقال الوزير، إنّ الاجتماع الوزاري تناول اعتماد القرارات المنبثقة عن الاجتماعات التحضيرية للخبراء والفنيين وكبار المسؤولين والخاصة بالموضوعات الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك، وعلى رأسها متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة للمجلس، وإعداد ملف القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة بالجمهورية الموريتانيا المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل، والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة فى الدورة العادية الـ33 المقرر عقدها بمملكة البحرين، العام المقبل.

بحث مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

وأوضح سمير أن الاجتماع بحث أيضًا مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، حيث تم اعتماد عدد من القرارات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني.

وفي سياق متصل عقد الوزير اجتماعات ثنائية على هامش اجتماعات المجلس مع كلٍ من السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي والسيد محمد حزام الأشول وزير الصناعة والتجارة اليمني؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

ولفت سمير إلى أن اللقاء تناول متابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية وكل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والإمارات واليمن.