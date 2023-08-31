10 معلومات عن المنطقة الصناعية في قرية الجنينة والشباك بأسوان

تشهد محافظة أسوان العديد من المشاريع التنموية بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين أوضاعهم المعيشية ومن أبرز تلك المشاريع، إقامة المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة شمال المحافظة.

وتضم المنطقة العديد من الورش والمصانع الحرفية التي ستستقطب عمالة مهرة من سكان المنطقة ومن المتوقع أن توفر المنطقة العشرات من فرص العمل للشباب الباحثين عن وظائف، ما سيمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشتهم.

معلومات عن المنطقة الصناعية بأسوان

وتستعرض «الوطن» 10 معلومات عن مشروع المنطقة الصناعية التي تعمل عليها الدولة المصرية في منطقة الجنينة والشباك بأسوان.

1. موقع المشروع هو منطقة الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

2. يساعد المشروع على توفير فرص عمل للشباب من خلال تشجيعهم للعمل الحر.

3. تبلغ مساحة المنطقة الصناعية 56 فدان.

4. الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى على مساحة 17.5 فدان.

5. تتنوع الأنشطة الصناعية بالمنطقة ما بين صناعات غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء ومنسوجات.

نقلة حضارية لأهالي النوبة

6. يضم المشروع 308 وحدات وورش حرفية.

7. تم تسليم عقود الوحدات والورش للمنتفعين.

8. جاءت المنطقة الصناعية لتخدم أهالي النوبة.

9. وصف المنطقة الصناعية بأنها نقلة حضارية وحياة كريمة لأهالي النوبة.

10. تم طرح عقود الوحدات والورش من خلال هيئة تنمية الصعيد.