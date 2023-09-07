النرويج تغلق صندوق ثروتها السيادي في الصين.. ما السبب؟

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، اليوم، إغلاق مكتبه التمثيلي في مدينة شنغهاي الصينية، مؤكدًا أن تلك الخطوة لن تؤثر على استثماراته في الصين.

صندوق الثروة السيادي الأكبر على مستوى العالم

ويعد صندوق الثروة النرويجي السيادي هو الأكبر على مستوى العالم، ويستثمر حاليًا فيما قدر بـ850 شركة صينية، بقيمة وصلت لـ42 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، وتبلغ قيمة محفظته العالمية حاليًا ما يقارب الـ15.2 تريليون كرونة نروجية، أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار.

من جانبه، أوضح البنك المركزي النرويجي في بيان له، اليوم، أنّ قرار إغلاق مكتب شنغهاي جاء بسبب اعتبارات تشغيلية تخص الصندوق، غير أنّ هذا الإعلان لن يؤثر على استراتيجية الصندوق الاستثمارية أو استثماراته في الصين.

وذكر البيان، أنه وعلى مر السنوات، أصبح مكتبه في سنغافورة يمثل مركزا للاستثمار في آسيا بكاملها، حيث جرى تطويره بغية الاهتمام بكل الوظائف التشغيلية، بما في ذلك الصين، ويعمل في مكتب شنغهاي 8 أشخاص، وفتح أبوابه في شهر نوفمبر من عام 2007، وأفاد البيان الصادر من البنك المركزي النرويجي أن ما حدث في الصين هو «مجرد تعديل» لنموذج أعمال تشغيل الصندوق.

وجاءت خطوة إغلاق صندوق الثروة السيادي النرويجي مكتبه التمثيلي في مدينة شنغهاي، في وقت يكافح فيه الاقتصاد الصيني من أجل استعادة أدائه لما قبل جائحة كورونا، حيث تشهد صادرات الصين تراجعًا كبيرًا واقتصارًا في النمو بنسبة 0.8% بين الربع الأول والثاني من العام الجاري، بينما تزايدت المخاوف من الديون الهائلة الواقعة على قطاع العقارات في البلاد ذات التعداد السكاني الأضخم.

ويهدف الصندوق الذي تغذي عائداته شركات النفط والغاز النرويجية، إلى تمويل عمليات الإنفاق المستقبلية في الدولة التي يعرف نظامها للرعاية الاجتماعية بسخائه.

وبعد إغلاق مكتبه في شنغهاي، سيبقى لصندوق الثروة السيادي النرويجي أربعة مكاتب حول العالم تقع في: أوسلو، ولندن، ونيويورك، وسنغافورة، بحسب «Bloomberg».