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الصين: 7 مفقودين و3 مصابين جراء انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة

كتب:

هانى حسن
11:35 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
فيضانات الصين- تعبيرية

فيضانات الصين- تعبيرية

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرين جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في حدوث سيول جبلية وانهيارات أرضية، في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن السلطات المحلية اليوم الخميس.

انهيارات أرضية في بلدتان 

وبحسب وكالة «شينخوا الصينية»، تعرضت بلدتان في محافظة شياخه بولاية قاننان التبتية ذاتية الحكم لانهيارات أرضية في حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم الخميس، حيث وصل معدل هطول الأمطار المتراكم في البلدتين إلى 50.2 ملم و31.8 ملم، على التوالي.

وبين المفقودين، كان ستة أشخاص من عمال بناء، وتم نقل المصابين إلى المستشفى فيما تشير التقارير إلى أن إصاباتهم ليست خطيرة.

وحشدت السلطات الصينية رجال الإنقاذ للقيام بأعمال البحث عن المفقودين. 

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