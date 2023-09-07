عميد «حاسبات الزقازيق»: وجهنا الطلاب لتنفيذ مشروعات تتوافق مع رؤية مصر 2030

تحدث الدكتورة أمل فاروق، عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، عن تفاصيل وصول جامعة الزقازيق للمركز الأول في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، قائلة: «نهتم بتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بمحور الصحة ورؤية مصر 2030، التي تضم فقرة محددة حول تطوير نظام المعلومات الصحية وإنشاء خريطة صحية قومية متكاملة للمرضى والخدمات الصحية باستخدام تطبيقات العلاج عن بعد».

«التعليم العالي» تهتم بقطاع الصحة

وأضافت «فاروق» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «وزارة التعليم العالي مع إدارة الجامعات المصرية كلها تهتم بقطاع الصحة لما له من تأثيرات إيجابية وأهمية كبرى على المجتمع، لذلك تم توجيه الطلاب لتنفيذ مشروعات تخرج في هذه المجال».

جهاز تشخيص الأمراض العصبية

وتابعت: «لدينا فريق متميز للغاية من الطلاب صمموا جهاز تشخيص الأمراض العصبية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء خلال مشروع تخرجهم، وهذا الجهاز يهدف إلى قياس إشارات عصبية للمخ وباقي أجزاء الجسم، ويستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ المبكر بحدوث تشنجات أثناء الغيبوبة».

وواصلت: «لم نكتف بهذا الجهاز سالف الذكر، إذ قام مجموعة من الشباب بتصميم جهاز متنقل بحجم الهاتف المحمول يرسل إشارات المرضى أثناء الغيبوبة للطبيب المعالج كي يستطيع الطبيب المعالج بمتابعة حالة المريض والتنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها».