مشروبات مفيدة لصحة القلب.. سهلة التحضير وتقلل نسبة الكوليسترول

يعاني البعض من مشكلات أمراض القلب، التي تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية بشكل كامل في حال عدم علاجها والتعامل معها سريعًا، لذا عادة ما يبحث أصحابها عن مشروبات مفيدة للقلب وتخفض من الكوليسترول في الوقت ذاته، كونها واحدة من الأمور البسيطة والصحية التي يمكن اللجوء لها كوسيلة للحفاظ على صحة تلك العضلة.

مشروبات مفيدة للقلب

الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بكلية العلوم، بجامعة عين شمس، كشف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أفضل المشروبات الصحية المفيدة لصحة القلب، وتساهم في الوقت ذاته في خفض نسبة الكوليسترول بالدم بمستويات ملحوظة.

وتضم قائمة تلك المشروبات، الخاصة ببعض العصائر الطبيعية، بما في ذلك، الرمان، والمانجو، والبرتقال.

كيف تقلل العصائر الطبيعية من نسبة الكوليسترول؟

وأوضح استشاري التغذية، أن تلك المشروبات بأنواعها المختلفة تحتوي على عدد كبير من مضادات الأكسدة، التي تساهم في تقليل إصابة الخلايا بالالتهابات، وترسب الكوليسترول على جدران القلب، وغيره من المواد الأخرى المتواجدة بالدم.

كما تحتوي عدد من تلك المشروبات كالبرتقال والليمون وغيرهم، على فيتامين «سي»، الذي يعد واحدًا من أهم مضادات الأكسدة للجسم.

مشروبات تسبب مشاكل لعضلة القلب

وعلى العكس تمامًا، فإن المشروبات التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين بما في ذلك المشروبات الغازية، والشاي والقهوة، فإن تناولها يؤثر على عضلة القلب بالسلب، ويعرضها للإصابة بعدد كبيرة من المشكلات الصحية، كأمراض الشريان التاجي، وقصور عضلة القلب، والنوبات القلبية، وغيرها، عند تناولها على المدى البعيد.

وللتقليل من تلك الأضرار الصحية التي يمكن التعرض لها لتناول تلك المشروبات، يمكن إضافة الحليب لها عند الحصول عليها، وهو ما نصح به الدكتور محمد الحوفي.

وللتعرف على تفاصيل المشروبات التي تقلل من نسبة الكوليسترول، يمكن الدخول من هذا الرابط.