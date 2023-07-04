أستاذ تغذية لـ«قناة الناس»: مفيش حاجة اسمها مشروبات غازية دايت «فيديو»

حذَّر الدكتور عماد فهمي، استشارى التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول الطعام خاصة المشروبات الغازية التي تتسبب في أضرار صحية عديدة، موضحا «هناك اعتقاد خاطئ بقدرة المشروبات الغازية على هضم الطعام كما أنَّه لا صحة لوجود أنواع من المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية والتي يتم الترويج لها تجاريا بـ«المشروب الدايت»».

فهمي: المشروبات الغازية لا تسرع عملية الهضم

وأضاف «فهمي» خلال استضافته ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية مروة شتلة على شاشة «قناة الناس» اليوم الثلاثاء، أنَّ طريقة عمل المشروبات الغازية داخل المعدة هي التي تتسبب في الشعور بالهضم فور تناولها، موضحا: «وجود غازات بهذه المشروبات خاصة ثاني أكسيد الكربون يعطي شعورا بتسريع عملية الهضم ولكن الحقيقة أنَّ تلك الغازات تعمل على توسيع وتمدد حجم المعدة والأكل المخنوق يحس ببراح».

المشروبات الغازية والشعور الزائف بالهضم

وتابع استشارى التغذية العلاجية، «المشروبات الغازية تعطي شعورا زائفا بالهضم والحقيقة أن هذه المشروبات عملت على تمديد وكبر حجم المعدة فقط»، محذرا من خطورة الأطعمة الدايت بما فيها السكر الدايت والتي تصل خطورتها إلى تسببها في أمراض السرطان، مستنداً في ذلك إلى تصريحات من منظمة الصحة العالمية وناصحا بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة والاكتفاء بتناول الأطعمة الطازجة «زي ما خلقها ربنا».