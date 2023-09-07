محافظ المنيا يوجه بتوفير سكن مؤقت لأسرة بلا مأوى

تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحل مشكلة أسرة بلا مأوى تفترش كورنيش النيل بمدينة المنيا، انتقل فريق التدخل السريع المحلي للمحافظة إلى موقع الحالة، وتم توفير سيارة لنقل الأسرة وأمتعتها لمركز استضافة المرأة بماقوسة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة المنيا ومديرية التضامن الاجتماعي، وإدارتي خدمة المواطنين والأمومة والطفولة بالمحافظة.

طفلة تعاني من مرض السكر

وأكد ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم دراسة حالة الأسرة وتبين أن الزوج يعمل موظفا بمجلس قروي طوخ الخيل، والزوجة ربة منزل ولديهم 4 أبناء، منهم طفلة تعاني من مرض السكري، ووالدة الزوجة أجرت مؤخرا عملية جراحية في المخ، وتم طردهم من شقتهم المستأجرة لعدم دفع القيمة الإيجارية المستحقة، ما دفعهم لافتراش كورنيش النيل.

نقل الأسرة لمركز استضافة المرأة

وتم على الفور نقلهم إلى مركز استضافة المرأة بماقوسة بمدينة المنيا لحين توفير سكن ملائم، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.