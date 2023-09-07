محمد رياض يطالب بإدراج «القومي للمسرح» ضمن خطة الموازنة للمهرجانات

قال الفنان محمد رياض، إن مهرجان المسرح المصري أكثر من 95% من رواده كانوا شبابا، مشيرا الى أن المهرجان من أهم المهرجانات في مصر ولم يدرج في موازنة المهرجانات حتى الآن.

يجب إدراج المهرجان القومي للمسرح المصري في خطة الموازنة

وطالب الفنان محمد رياض خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما والتلفزيونية، بالحوار الوطني بإدراج المهرجان القومي للمسرح المصري في خطة الموازنة للمهرجانات.

ومن جانبه قال الفنان أحمد شاكر، إن وزراة الثقافة مطلوب منها رعاية الثقافة وليس إنتاج الثقافة، مضيفا أن العلاقة بين المبدع والرقابة لا ينبغي أن تكون كامتحان لطالب ثانوية عامة.

واقترح «شاكر» إصدار موقع إلكتروني على أكبر مستوى يختص بالفن المسرحي، مشيرا إلى أنه لابد من تغيير السياسات فيما يتعلق بالفن المسرحي.