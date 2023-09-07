عضو أمناء الحوار الوطني: «تنسيقية الأحزاب» تجربة رائدة لتمكين الشباب

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، اهتمام الحوار الوطني الديمقراطي بالشباب، حيث إنّ الرهان الأكبر على الشباب والوطن مرتبط بهم، منوها بضرورة تدريب وتوعية الشباب «التأهيل قبل التمكين».

التمكين السياسي للشباب

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، أنّ بدايته كانت رئيس اتحاد الطلاب، وأصغر عضو مجلس مدينة ومحافظة، ما جعله يكتسب العديد من الخبرات في جميع المجالات التي تحدثوا عنها خلال الجلسة، مؤكدًا أن لدينا فرصًا كثيرة لا بد من استثمارها.

وأوضح عبد القوي، أنّ الدستور المصري لم يقرأه كثيرون، إذ مكّن الشباب من التمكين السياسي، لكن لا يوجد كثيرون يعرفوا ذلك، مشيرا إلى أنّ تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين تجربة رائدة كبيرة لتمكين الشباب، متمنيا تعميمها في جميع المحافظات، فضلًا عن أن نزول عمر الالتحاق بالبرلمان فرصة كبيرة جدا للشباب.

قانون الجمعيات الأهلية

وتابع بأنّ قانون الجمعيات الأهلية يوجد به فرص كبيرة للشباب، مؤكدًا ضرورة التحاق الشباب بالجمعيات الأهلية والعمل بها، مع ضرورة عمل التثقيف السياسي داخل الجامعات.