رئيس «فنية الحوار الوطني»: الشباب أملنا.. والسنوات الأخيرة شهدت أكبر تمكين لهم

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن التركيبة السكانية في مصر أغلبها من الشباب.

وأضاف فوزي، خلال كلمته في لجنة الشباب ومناقشة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، أنّ الشباب هم الطاقة والأمل والقوة، مؤكدًا أنّ الحوار الوطني يعول كثيرًا على مشاركة الشباب والاستماع لوجهة نظرهم.

أكبر تمكين للشباب

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أنّ النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار مارس كل الضغوط للسماح لأكبر عددٍ من الشباب بالمشاركة، وأصر على ذلك، وكان جادًا لخدمة الملف هو ومساعده الكاتب الصحفي زكي القاضي لإخراجه في أبهى صورة.

وقال فوزي إنّ الـ10 سنوات الأخيرة شهدت أكبر تمكين للشباب على مدار عقود، وهو ما ألمسه في ملفات كثيرة جدًا، موجها الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي على كل التيسيرات التي قدمتها للحوار الوطني للسماح لأكبر عدد ممكن من المشاركة وكذلك أيضا وزارة التربية والتعليم.