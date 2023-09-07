محمود فوزي: لجنة الشباب الاستثناء الفئوي الوحيد بالحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن قواعد الحوار الوطني قامت على عدم الفئوية، ولم تكن هناك تجربة سابقة بهذا العمق، مضيفا: «مش هنعمل لجنة للصعيد ولا بحري أو مسلمين أو مسيحيين».

وأضاف «فوزي»، في كلمته بجلسة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، أن الاستثناء الوحيد كان يخص الشباب، إذ أن المجتمع المصري مجتمع شاب، وكل مواطن مصري يمر بمرحلة الشباب، والجميع يعمل على دعمها.

ونوه بأنه كان هناك إصرار على دعوة عدد كبير من الشباب، والاستماع إلى توصياتهم ومقترحاتهم.

جهود التمكين السياسي للشباب متواصلة في مصر

وفي هذا السياق، قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية عملت على جهود متواصلة طوال الفترات الماضية، من أجل تمكين الشباب بشكل حقيقي.

وأكد أن هذه الجهود تمت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم كان هناك إصرار على تمثيل أكبر من الشباب أمام الحوار الوطني، للاستماع لهم على كل المستويات.

ولفت إلى أنه بجانب جهود التمكين، أصبحنا أمام كيانات شبابية تدعم شباب مصر، على رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن ثم اليوم نشهد جلسة التمكين السياسي للشباب، ودعم الأنشطة الطلابية لمواصلة الشباب والتمكين على أرض الواقع.