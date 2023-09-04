المستشار محمود فوزي: توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني شديدة التخصص

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني يعتمد على التوافق، أي أنه لا يعتمد آليات مثل الأقلية والأغلبية أو التصويت؛ فالقرارات يتم العمل بها وفقا لإرادة كل المشاركين.

توصيات المرحلة الأولى

وأضاف «فوزي»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة إكسترا نيوز، أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ليس كلاما عاما لكنه شديد التخصص، وجرى بذل مجهود كبير فيه للتوفيق بين الآراء المتعارضة على المستويات كافة «سياسية واقتصادية واجتماعية».

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «عدد ساعات العمل كانت طويلة، وكل المشاركين تحدثوا إلى بعض وقربوا من بعض حتى تم الخروج بهذه التوصيات، وكان الهدف من هذه الرحلة هو أن نلتقي بعض ونستمع إلى آراء الكافة، فما يجمعنا أكثر بكثير مما نحن مختلفون عليه».