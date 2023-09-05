محمود فوزي: توصيات مهمة لحل مشاكل الزراعة في جلسات الحوار الوطني اليوم

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن القضايا التي يناقشها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم، مرتبطة ارتباطا قويا بقطاع الزراعة في مصر، وخاصة الإنتاج الزراعي، ولا يمكن أن تنفصل عنها.

جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني

أشار «فوزي» خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، التي انعقدت تحت عنوان «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن»، اليوم، إلى أن هناك توصيات مهمة للغاية خرجت بها جلسات الحوار مرتبطة بقطاع الزراعة في مصر، يمكنها أن تسهم في حل القضايا المطروحة حاليا.

زيادة عدد المحاصيل في الزراعات التعاقدية

ولفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن التوصيات المرتبطة بقطاع الزراعة في مصر شملت محورين، الأول زيادة عدد المحاصيل المتضمنة في الزراعات التعاقدية، لتشمل الأرز والعدس والبطاطس والطماطم والفول البلدي وبذر الكتان القطن.

أوضح أن التوصية الثانية كانت وضع آلية لضمان حصول مستأجري الأراضي على مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يضمن عدم ازدواجية الصرف، ووصول الدعم لمستحقيه بأسعار مناسبة، ودعم الفلاح.

أشار «فوزي» إلى أن الأمانة العامة للحوار رفعت هذه التوصيات المقترحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل حلولا لكل المقترحات والمشاكل الخاصة بقطاع الزراعة في مصر.